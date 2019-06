Serie D | Torres | Marco Mariotti è il nuovo allenatore

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Laprosegue nel suo cammino e rilancia il progetto che vedrà impegnata la Società nel prossimo campionato diD. Iltecnico rossoblù è, ex Monterosi, unesperto, profondo conoscitore del campionato, e una persona motivatissima a fare bene in una piazza ambiziosa e importante come quella sassarese. Dal neorossoblù le prime parole sono di convinto entusiasmo: «Sono molto felice di poter far parte della storia di questo club che ho sempre guardato con rispetto e ammirazione – osserva- e ho grande voglia di iniziare un cammino che deve essere necessariamente meno complicato di quello appena concluso. Su questo ci siamo intesi subito con la Società per dare vita ad una nuovache dovrà avere obiettivi chiari, in funzione del blasone e dell’importanza che riveste questo club ma anche delle ...

