Sangalli:ripresa quasi nulla,più sforzi

Sulla crescita "purtroppo, non basta quello che si sta già facendo, si deve e si può fare di più",dice il presidente di Confcommercio,, nella relazione all'Assemblea annuale. I 43 mld destinati, tra 2019 e 2021, a reddito di cittadinanza e quota 100-ha aggiunto- porterebbero a una crescita aggiuntiva per non più dello 0,7%", una "e impegno di spesa rilevanti in scenari in cui il debito continua a salire e il pil è stagante. "Questo divario tra dinamica del debito e quella del prodotto ci preoccupa".(Di giovedì 6 giugno 2019)