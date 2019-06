R Mussolini | su bando mense unica via è ritiro in autotutela

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Roma – “Ildi gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica fa acqua da tutte le parti, presenta innumerevoli anomalie e mette in serio pericolo tanto la salvaguardia dei posti di lavoro quanto la qualita’ del servizio reso ai cittadini piu’ piccoli. La soluzione da adottare per evitare danni di proporzioni inimmaginabili e’ solo una: intervenire da subito esercitando il potere die ritirando un atto che, se dovesse rimanere in piedi, finirebbe per generare una macelleria sociale a danno dei lavoratori, peraltro gia’ gravati da condizioni vergognose, e dei bambini”. Cosi’ Rachele, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vicepresidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale”. “I 5 stelle non possono piu’ voltarsi dall’altra ...