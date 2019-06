Neymar | dopo l' accusa di violenza | arriva anche l' infortunio

Cavani : “Dopo Barcellona ci è voluto un medico per calmarmi. Neymar? Ecco la verità” : Nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN, Edinson Cavani, attaccante del PSG, ha parlato della memorabile rimonta operata dal Barcellona ai danni del suo PSG nel 2016/2017. La partita terminò 6-1 per i blaugrana che ribaltarono il risultato dell’andata di 4-0 a favore dei parigini. Il Matador ha anche parlato del suo rapporto travagliato con Neymar. “Mi ha segnato tantissimo, – ha dichiarato l’uruguaiano ...

Psg - Neymar : tre giornate per la manata al tifoso dopo la finale di Coppa : Ancora una squalifica per Neymar , dopo quella rimediata in Champions League, 3 giornate, per gli insulti "social" all'arbitro dopo la sfida con il Manchester United e per la quale ha presentato ...

PSG - stangato Neymar dopo il pugno al tifoso : 3 giornate più due con la condizionale : Neymar squalificato a causa della lite avuta con un tifoso, 3 giornate più due con la condizionale Altra pesante squalifica per Neymar. Il calciatore del PSG ha ricevuto quest’anno 3 giornate di stop in Champions League da scontare nella prossima stagione a causa di insulti social all’arbitro della gara contro il Manchester United, adesso è invece stato squalificato a causa di un cazzotto rifilato ad un tifoso in Francia. Tre ...

Neymar tira un pugno a un tifoso del Rennes dopo il ko in finale : Parigi, Francia,, 28 aprile 2019 - Neymar ci ricasca , dopo le tre giornate di squalifica rimediate in Champions League per gli insulti sui social ad arbitro e VAR nella gara contro il Manchester ...

Psg - tensione dopo la finale di Coppa di Francia : Neymar litiga con un tifoso. VIDEO : Un'altra serata storta, che ha messo la parola fine su una stagione, quella del Psg , che non ha rispettato le attese. Fuori dalla Champions agli ottavi e dalla Coppa di Lega ai quarti, la squadra di ...

Punizione esemplare per Neymar - l’UEFA squalifica il brasiliano per gli insulti all’arbitro dopo Psg-United : Tre turni di squalifica per Neymar dopo gli insulti all’arbitro al termine di Psg-Manchester United: il brasiliano si becca una Punizione esemplare dall’UEFA Neymar è lontano dai campi, ma continua a far parlare di sé. dopo l’esclusione del PSG dalla corsa alla Champions League, il calciatore brasiliano si era sfogato sui social, senza risparmiare insulti all’arbitro. Proprio per gli epiteti con sui si era riferito ...