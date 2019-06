Sfida sull' asse Juve-Inter per Chiesa | con i bianconeri che avrebbero già un preaccordo

L’ira di Conte sulla Sfida leghista all’Ue : “Piena fiducia da Salvini o sarà crisi” : Ci ha messo quasi 48 ore a ritrovare il miglior sorriso da offrire all’evidenza schiacciante di essere messo con le spalle al muro da Matteo Salvini. «Non mi sento commissariato», risponde Giuseppe Conte ritrovando le telecamere dopo due giorni all’Europa Building di Bruxelles. Ma in realtà in questa frase manca il pezzo più importante che racchiud...

Sulle nomine Ue Macron Sfida Merkel con l'assist dei socialisti : Da mesi il rapporto tra Angela Merkel e Emmanuel Macron non è in forma smagliante. L’esito delle europee 2019 non lo aiuta a rimettersi in sesto. Anzi: il voto partorisce un Europarlamento frammentato, per la prima volta senza una maggioranza autosufficiente di Ppe e Pse. E allora, il presidente francese cerca di sfruttare questa ‘falla’. Almeno in queste prime mosse di posizionamento Sulle nomine per i nuovi vertici ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : primo tappone sulle Alpi - Vincenzo Nibali Sfida Roglic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA TREDICESIMA TAPPA Pinerolo-Ceresole Reale La classifica generale dopo le prime dodici tappe – Percorso, altimetria e favoriti della tredicesima frazione – L’elenco dei paesi attraversati dalla corsa – La cronaca della giornata di ieri – Tutte le puntate de “La Fagianata del Magro” – La programmazione televisiva di oggi Buon pomeriggio amici ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali supera l’esame delle cronometro e lancia la Sfida a Roglic : sulle Alpi sarà battaglia : Ed ora la parola alle “montagne giuste“, come ha dichiarato Vincenzo Nibali al termine della cronometro Riccione-San Marino, nona tappa di un Giro d’Italia 2019 che finalmente sta entrando nel vivo e promette grandi emozioni nelle ultime due settimane. Alla vigilia della Corsa Rosa il piano dello Squalo appariva semplice e delineato: difendersi nella prima parte e poi scatenarsi sulle grandi vette Alpine. L’obiettivo era ...

Giorgia Meloni Sfida Matteo Salvini sull'immigrazione : "Subito l'esercito al confine" : Emergenza immigrazione al confine. Un'emergenza che, secondo Giorgia Meloni, il governo gialloverde non sta trattando nel migliore dei modi. Dunque, l'appello della leader di Fratelli d'Italia, che nel corso di una diretta Facebook passa all'attacco: "Migliaia e migliaia di immigrati stanno arrivand

Alfa Romeo Stelvio - Sfida alle altre Suv sulle piste inglesi - VIDEO : A colpi di record, al Nürburgring la competizione tra Suv è fervente. Dopo che lAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio aveva fermato il cronometro a 751e 7 decimi mettendosi dietro la Porsche Cayenne Turbo, nel novembre scorso la Mercedes-AMG GLC 63 S è salita sul 'Ring diventando la sport utility attualmente più veloce sul Nordschleife. Ma perché non accendere la Sfida anche altrove? Allora la Stelvio Quadrifoglio è scesa in ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. Sfida di lusso con vista sulla top10 : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

Tour of Chongming Island femminile 2019 : Sfida tra le velociste nelle tre tappe sull’isola cinese : Da giovedì 9 a sabato 11 maggio si svolgerà il Tour of Chongming Island femminile, decima prova stagionale del Women’s WorldTour. Si tratta di una breve corsa a tappe che si disputa sull’omonima isola situata nei pressi di Shanghai, in Cina. In questa edizione ci saranno tre tappe tutte pianeggianti: la prima e la terza avranno entrambe partenza e arrivo a Xincheng Park, ma con due percorsi differenti, rispettivamente di 115 km e 126,5 km. ...

Siri - sulle dimissioni Salvini Sfida ancora i 5 Stelle : ‘Serve rinvio a giudizio. In consiglio dei ministri non succederà nulla’ : “Io sono abituato a non abbandonare mai gli uomini con cui si è fatto un pezzo di strada insieme”. Matteo Salvini ritorna neanche troppo velatamente sul caso di Armando Siri, sottosegretario indagato per corruzione “dimissionato” qualche giorno fa dal premier Conte. In un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze, in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci, il segretario del Carroccio sembra ...

Di Maio Sfida Salvini sulle Province : Tra Lega e 5 stelle resta alta la tensione sul tema delle Province. Dopo le polemiche dei giorni scorsi oggi è stato Luigi Di Maio a ribadire la linea di netta contrarietà del Movimento. "Sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare", ha affermato il vice premier che ha poi lanciato un avviso alla Lega. "Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le Province si ...

Alta tensione sulle Province - Di Maio Sfida la Lega : Tra Lega e 5 stelle resta Alta la tensione sul tema delle Province. Dopo le polemiche dei giorni scorsi oggi e' stato Luigi Di Maio a ribadire la linea di netta contrarieta' del Movimento. "Sono uno spreco, ed e' inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare", ha affermato il vice premier che ha poi lanciato un avviso alla Lega. "Chi vuole ricostituirle, si puo' trovare un altro alleato. Per M5s le Province si aboliscono, non si ...

Di Maio Sfida la Lega sulle province : "Chi le vuole cerchi un altro alleato" : 'Le province sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le province si aboliscono, non si ...

Di Maio Sfida la Lega sulle province : 'Chi le vuole cerchi un altro alleato' : 'Le province sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le province si aboliscono, non si ...

La Lega svizzera Sfida l'Ue : tra un mese il referendum contro la stretta sulle armi : Non fanno guerre da secoli ma sono tra i più armati al mondo. Fino ai 40 anni c'è pure la leva obbligatoria, un mese l'anno. Poi ognuno si porta a casa il suo bel fucile mitragliatore, che tiene fin che campa e una volta poteva pure lasciare in eredità. «...