Sblocca cantieri | c' è l' intesa | subappalti fino al 40%

Scuola - stabilizzazione precari : l’accordo sullo Sblocca cantieri fa ripartire la trattativa : Il progetto per la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio aveva conosciuto un improvviso ed inatteso stop. La causa era la tenuta dell’attuale governo Conte. Un importante aggiornamento circa le frizioni governative tra Lega e M5S è arrivato nella tarda serata di ieri. Per il momento l’intesa tra i due alleati di governo è salva, come riportato da una news di skytg24. La news Dopo una trattativa andata avanti per ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Approvato decreto Sblocca cantieri - 5 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Approvato il decreto sblocca cantieri; Lettera dell'Unione Europea sul debito italiano, 5 giugno 2019,.

Come si è arrivati all'intesa sullo Sblocca cantieri : Accordo trovato tra Lega e Movimento 5 delle sullo Sblocca cantieri, il provvedimento messo in campo dalla maggioranza per accelerare sulla realizzazione delle opere infrastrutturali. Un passaggio che, a meno di cinque ore dall'ultimatum di Conte agli azionisti dell'esecutivo, ha rimesso in discussione la sopravvivenza stessa del governo. A creare un nuovo scontro tra Matteo Salvini, galvanizzato dal 34% ottenuto alle elezioni europee, e Luigi ...

ACCORDO Sblocca cantieri - TREGUA LEGA-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti

Sblocca cantieri : FenealUil - sospensione Codice Appalti peggiora testo già pericoloso : Roma, 4 giu. (Labitalia) - "La sospensione parziale del Codice degli Appalti peggiora quello che pe[...]

Nuovo appello di Conte alla Lega sul decreto Sblocca-cantieri : “Non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta il tema è il Codice degli Appalti: «Faccio un appello agli amici della Lega, non metto in discussione la loro buona fede. Questo super emendamento è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione lavoro di mesi, ha portat...

Fonti del governo : "Trovato accordo Lega-M5S su Sblocca cantieri" : Palazzo Chigi ha fatto sapere che i due partiti di maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, hanno trovato l'accordo sul decreto Sblocca cantieri e in particolare sulla parte relativa al Codice degli appalti. I due capigruppo al Senato, Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5S), hanno dichiarato in una nota comune:"Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già ...

C'è l'accordo sullo Sblocca cantieri. Ma i tempi sono stretti : Dopo i ripetuti rinvii e lo stallo in Parlamento sui decreti Crescita e Sblocca cantieri, con il rischio che i due provvedimenti non venissero convertiti in legge, Camera e Senato spingono sull'acceleratore e si preparano a un tour de force di due-tre settimane. A rimettere in moto quasi in extremis l'iter dei due provvedimenti, fermi da giorni nelle rispettive commissioni, è l'intesa siglata oggi tra M5s e Lega sulle norme relative al Codice ...

Sblocca cantieri - accordo Salvini-Di Maio : «Sospesa parte del codice appalti». Giovedì il voto : Dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio della mattinata, all'indomani dell'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e...

Sblocca cantieri - accordo Salvini-Di Maio : «Sospesa parte del codice appalti». Giovedì il voto : Dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio della mattinata, all'indomani dell'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e...

Sblocca cantieri - c’è l’accordo Lega-M5S sulla sospensione (parziale) del codice. Di Maio : governo avanti 4 anni : Le modifiche proposte al decreto 32/2019 all'esame del Senato, su cui si tornerà a votare domani, riguardano sia la sospensione sia le correzioni al codice appalti. «A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine» dice Salvini assicurando che la quadra si troverà oggi...

Sbloccacantieri - ecco l'accordo Lega-M5s. Scambio fra sospensione parziale e tetto ai subappalti : Quella che fino a quindici ore prima era una gara selvaggia di spin, voluta e alimentata per incolpare l’altro della fumata nerissima al vertice sul decreto sblocca-cantieri a palazzo Chigi, si è trasformata in una dichiarazione congiunta con la parola chiave collocata alla prima riga: accordo. Firmata Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli, i capigruppo di Lega e 5 stelle al Senato, gli uomini a cui è stato mandato di ...

Intesa M5S-Lega sul decreto Sblocca Cantieri : Intesa M5S-Lega su Sblocca Cantieri. E' stato raggiunto tra M5S e Lega l'accordo sugli emendamenti in Senato al decreto Sblocca Cantieri.

Sblocca cantieri : trovato accordo Lega-M5s - non cambiano subappalti : È stato trovato l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sul decreto Sblocca cantieri. "Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese. Al ...