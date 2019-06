Macachi resi ciechi in esperimento italiano che ha già cavie umane (Di mercoledì 5 giugno 2019) Gli scienziati italiani stanno per rinchiudere in gabbia alcuni Macachi sani che renderanno ciechi dopo avergli tolto parte della corteccia visiva: l'obiettivo è studiare il blindsight, la perdita della vista in seguito a danni cerebrali. LAV si schiera contro questo studio poiché implica anche l'utilizzo di cavie umane già cieche e sostiene la non utilità del modello animale.



