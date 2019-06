James Rodriguez lascia il Bayern e torna al Real Madrid

Bayern Monaco - niente riscatto per James Rodriguez : il colombiano torna al Real Madrid : Come anticipato dal CEo dei bavaresi, non è stato esercitato il riscatto per James Rodriguez che tornerà dunque al Real Madrid James Rodriguez torna al Real Madrid, il Bayern Monaco infatti non ha esercitato il riscatto dopo due anni di prestito. Termina così l’avventura del colombiano in Bundesliga, caratterizzata da 67 presenze condite da 15 gol e 20 assist. AFP/LaPresse Già ieri il CEO dei bavaresi Rummenigge aveva anticipato il ...

Il Mattino – Via libera per James Rodriguez : il Real Madrid fissa il prezzo e aspetta il Napoli : Il Mattino – Via libera per James Rodriguez: il Real Madrid fissa il prezzo e aspetta il Napoli Il Mattino – Via libera per James Rodriguez: il Real Madrid fissa il prezzo e aspetta il Napoli. Il Bayern Monaco non ha riscattato l’ attaccante per la cifra fissata a 52 milioni, ora il club partenooeo può provare a portarlo in azzurro e accontentare il tecnico Carlo Ancelotti. Ne parla l’ edizione odierna de Il ...

Sarri alla Juve - quasi fatta. Giampaolo vicino al Milan (con Andersen e Praet). Il Napoli sogna Lozano e James Rodriguez : Il calciomercato in Italia inizierà ufficialmente il primo luglio, ma procuratori e direttori sportivi hanno già i cellulari attaccati alle orecchie e l’agenda piena di incontri. In Italia a tenere banco è il futuro della panchina della Juventus, con l’annuncio di Maurizio Sarri che, però, dovrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore. I cambi di panchina però interessano anche altri club: dal Portogallo arrivano conferme ...

Ronaldo avrebbe contattato James Rodriguez per convincerlo a trasferirsi alla Juve : L'obiettivo prioritario della Juventus è sempre quello di vincere la Champions League, non a caso in estate ha sostenuto un salasso economico per assicurarsi Cristiano Ronaldo. Nonostante il contributo dell'ex Real Madrid, i campioni d'Italia non sono andati oltre i quarti, durante i quali sono stati eliminati dall'Ajax. L'amara esclusione dal massimo torneo europeo è costata anche l'esonero a Massimiliano Allegri, il cui posto è ancora vacante. ...

Calciomercato Juventus - James Rodriguez : è sfida al Napoli e il Bayern non lo riscatta : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez sempre più vicino : il Bayern non lo riscatta : Da qualche giorno il suo nome viene accostato al Napoli, città in cui ritroverebbe Carlo Ancelotti. James Rodriguez potrebbe rappresentare un colpaccio da parte degli azzurri, che rilancerebbero un calciatore dalle indubbie qualità ma che non ha reso ultimamente per come può. Adesso, ad avvalorare l’ipotesi di un possibile approdo in Italia, il mancato riscatto del Bayern Monaco, che lo aveva acquisito in prestito dal Real Madrid nel ...

Juventus - possibile duello con il Napoli per James Rodriguez (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza sta lavorando sul mercato dei giocatori per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Le esigenze principali riguardano la difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Ma la Champions League ha evidenziato un limite di qualità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Per tale ragione, le ...

Mercato Napoli - James Rodriguez ha detto sì : le ultime : Mercato Napoli, James Rodriguez ha detto sì: le ultime Mercato Napoli James Rodriguez| Carlo Ancelotti mai, come sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino, senza il via libera presidenziale, si sarebbe mosso con Jorge Mendes per James Rodriguez. Gli strumenti fiscali che le nuove leggi finanziarie mettono a disposizione possono far derogare all’asticella degli stipendi: con uno stipendio vicino ai 7 milioni netti, il ...

Calciomercato domenica 2 giugno : Napoli su James Rodriguez - scambio Dybala-Icardi : Calciomercato 2 giugno- Napoli: come confermato da De Laurentiis, il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su un grande attaccante. Arriverà una punta di spessore, un giocatore capace di spostate gli equilibri offensivi. Ci sarà un nuovo affondo assalto a Cavani? Bisognerà aspettare l’evolversi della situazione. Detto questo, i partenopei hanno già chiuso per […] L'articolo Calciomercato domenica 2 giugno: Napoli su James ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti ha il sì di James Rodriguez : si tenta il colpo ad effetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli tenta il grande colpo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Ancelotti avrebbe ottenuto il sì di James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco. Il procuratore del calciatore è il potente Jorge Mendes, che ha un ottimo rapporto con Ancelotti, che ha già allenato James in due occasioni: al Real Madrid e al Bayern Monaco. Il colombiano ha vissuto fasi alterne nelle ultime stagioni e provare una nuova ...

Di Marzio : Il Napoli frena su Trippier e James Rodriguez. E pensa a Deulofeu e Rodrigo : Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che per il reparto offensivo al Napoli piacciono due spagnoli: Rodrigo, del Valencia, per il quale c’è già in corso una trattativa, e Deulofeu del Watford (ex Milan). Per l’ex Milan il Napoli nei giorni scorsi ha parlato con il suo agente e sta valutando se andare avanti con la trattativa e provare in modo concreto a concludere l’affare. Oppure dirottare altrove l’interesse. Sembra ...

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino : “Si è mosso in prima persona Ancelotti. La situazione” : James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Si è mosso in prima persona Ancelotti. La situazione” James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Si è mosso in prima persona Ancelotti. La situazione”. De Laurentiis ha annunciato la disponibilità a fare uno sforzo per accontentare il proprio allenatore. Il club azzurro punta al colpo grosso per l’ attacco. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino”. James ...

James Rodriguez lascia il Bayern - aveva strizzato l’occhio al Napoli : Dalla Germania Sky ha rilanciato James Rodriguez la notizia dell’addio al Bayern del calciatore,che non è disposto a pagare i 42 milioni per il riscatto. Il trequartista colombiano ha terminato la sua esperienza in Germania e a giungo farà ritorno al Real Madrid. Ma non è da escludere il suo arrivo al Napoli come possibile rinforzo per la prossima stagione, dal momento che in più di un’occasione il calciatore ha strizzato ...