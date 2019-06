Grande Fratello 2019 Baci sotto il cuscino per Francesca De André e Gennaro Lillio

Grande Fratello - scoppia la passione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio - il video : I due concorrenti si lasciano andare a un passionale bacio sotto le coperte.

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Francesca De Andrè ha perso il nome della ragione" : La conduttrice ha commentato l'ultimo rabbioso sfogo della De Andrè. Incredula anche la sorella Fabrizia: "Non so cosa dire, probabilmente ha accumulato tanto e sta sfogando così"

Benedetta Mazza parla di Dani Osvaldo : “Dopo il Grande Fratello…” : Benedetta Mazza torna a parlare di Dani Osvaldo: “La nostra è stata una bella storia” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv Benedetta Mazza, con un’intervista nella quale ha parlato, tra le altre cose, della sua storia d’amore (finita da tempo) con Dani Osvaldo, nelle ultime settimane protagonista di Ballando con le stelle, su Rai1. Sulla sua love story con il calciatore italo-argentino, ...

Grande Fratello - Francesca non crede all'interesse di Gennaro : 'Ha calcolato tutto' : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono resi protagonisti di un duro diverbio dopo la diretta di lunedì 3 giugno. La gieffina ha accusato il collega di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega e gli ha rivolto inascoltabili appellativi. Non solo: ha rovesciato il cibo che in quel momento Gennaro teneva in mano ed è apparsa furiosa, minacciando di abbandonare il programma prima della finalissima. Non è stato un Grande ...

Grande Fratello 2019 - Tina Cipollari dopo l'eliminazione di Kikò Nalli : «La pacchia è finita...» : Nella diretta di ieri sera del Grande Fratello 2019 uno dei protagonisti, a parte la bersagliatissima Francesca De André, è stato Kik Nalli che, oltre a rincontrare il suo amore...

Michael Terlizzi/ Messaggio per la D'Urso : 'le tue parole...' - Grande Fratello 2019 - : Michael Terlizzi ha fatto parlare a lungo di sé, nel corso di questa edizione del Grande fratello. Adesso ha un crollo: 'Non ce la faccio più'.

Grande Fratello - Francesca De André ripensa a Giorgio. Gennaro perde la pazienza : Questa coppia non s'ha da fare: la nipote del cantautore genovese e il modello napoletano sembrano sempre più distanti...

Ecco chi sono i primi 4 finalisti del Grande Fratello 16 : Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro sono loro i primi 4 finalisti del Grande Fratello 16. Il Grande Fratello 16 è arrivato all'ultimo giro di lancette. Lunedì prossimo verrà decretato il vincitore della sedicesima edizione ma già ieri Barbara d'Urso ha proclamato i primi quattro finalisti. Il GF “nip” quest'anno ha avuto una durata di 10 settimane e ha visto entrare nella casa numerosi ospiti oltre ai ...

Grande Fratello 16 - Francesca contro Gennaro : "Sono schifata - voglio andar via" : Nel corso del daytime del Grande Fratello 16 di martedì 4 giugno 2019 su Canale 5 sono stati mostrati alcuni dietro le quinte di quanto avvenuto ieri sera in diretta (ecco chi sono i finalisti). In particolare, Grande spazio è stato concesso a Francesca De Andrè. La nipote del Grande cantante Fabrizio è stata prima interpellata per il caso del tradimento ai suoi danni da parte del fidanzato Giorgio, poi per la gelosia che avrebbe scatenato in ...

Grande Fratello : Serena Ruteli pensa alle nozze con Prince Zorresi? : Serena Rutelli si sposa dopo il GF 16 con Prince Zorresi? “Un passo alla volta” Soltanto la settimana scorsa Serena Rutelli ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, per il volere dei telespettatori. La ragazza, nonostante sia ritornata al “mondo reale” da pochissimi giorni, ha già nuovi progetti in cantiere insieme al suo fidanzato Prince Zorresi. In molti hanno chiesto alla figlia di Barbara Palombelli se dopo la sua ...

Giorgio Tambellini - ora spunta la lettera. La reazione di Francesca al Grande Fratello : Si torna a parlare di Francesca de André e di quello che è successo in queste settimane tra lei e il fidanzato Giorgio Tambellini. La scorsa settimana il fidanzato della De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Giorgio è sembrato molto su di giri: aveva negato il tradimento, poi lo aveva ammesso, e ancora una volta lo aveva negato. Durante l’incontro con Francesca era stato ...

Grande Fratello : un'altra diffida alla Vignali da parte della Cipriani : Nella casa del Grande Fratello quest'anno le diffide sono arrivate in abbondanza. All'inizio del programma ne è arrivata una a Francesca De André da parte del padre Cristiano, poi a Ivana Icardi dalla cognata Wanda Nara e infine è arrivata una diffida anche da parte di Francesca Brambilla nei confronti di Valentina Vignali. un'altra diffida indirizzata a Valentina Vignali pare stia per arrivare nella casa più spiata d'Italia: questa volta il ...

Grande Fratello - Valentina Vignali diffidata prima della diretta : "Quella fogna - si deve sciacquare la bocca" : Polemiche e veleni al Grande Fratello prima della diretta della semifinale di lunedì sera. Francesca Cipriani, giunonica opinionista ospite fissa dei talk di Barbara D'Urso, ha diffidato ufficialmente Valentina Vignali a nominarla e a parlare (male) dei lei. La vulcanica giocatrice di basket e star

Francesca De Andrè lascia il Grande Fratello dopo la lite con Gennaro? Va verso la porta rossa : «Basta - io esco» : Al Grande Fratello 16 Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono ai ferri corti dopo aver trascorso due mesi di complicità. I due hanno litigato durante la diretta di ieri sera. E nella...