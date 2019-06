Conte | regole Ue non sono dogmi | cercheremo di evitare infrazione

Juventus - Bernardini : 'Conte ha sbagliato calcoli : le regole degli Agnelli non perdonano' : L'attesa per l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è notevole, in particolar modo da parte soprattutto dei tifosi bianconeri. Sul futuro della panchina bianconera, i media sportivi hanno espresso pareri contrastanti, tanti sostengono la possibilità di una permanenza del tecnico toscano, altri un possibile arrivo di una nuova guida tecnica in estate. Di certo ci si può aspettare ...