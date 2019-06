Ventura | The voice è stata una rivincita? No | ma il programma è andato forte

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Ferruccio Gattuso Finalisti Diablo, Miriam, Brenda e Carmen. Il vincitore va agli Awards «Una? Macché. Non ne avevo bisogno, con nessuno. Per me era importante tornare in Rai, e farlo con uncome questo, che ha vinto la sua scommessa, è stato il massimo». Alla vigilia della diretta della finale di Theof Italy - oggi in prima serata su Raidue (con diretta su Radio2 di Andrea Delogu e Stefano De Martino) Simonaassicura soddisfazione e un pizzico, giusto un po' per una veterana come lei, di elettricità: «Dopo le puntate registrate, tornare alla diretta fa il suo effetto. Voglio vedere se saprò muovermi come sempre». Il giudice Morgan ne è sicuro: «Con Simona in campo vai sereno, non c'è imprevisto che tenga». Ciò che non è previsto è il vincitore del talent show che, dribblando gli scetticismi, ha vinto «richiamando i giovani davanti alla tv ...

zazoomnews : «The Voice of Italy 6» ultimo atto: la parola a finalisti coach (e Simona Ventura) - #Voice #Italy #ultimo #atto:… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Ventura, con The Voice musica e qualità senza polemiche La finale su Rai2 con osp… - rmarbertin8 : Ventura Declaration: UNCOVER 9/11! | Jesse Ventura Off The Grid - Ora TV -