Sicilia | Romano | ' piena fiducia a Musumeci e ai nostri assessori'

Europee : Miccichè (FI) - '17% in Sicilia impossibile senza Romano e polo moderato' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "senza l’apporto di Saverio Romano non sarebbe stato possibile raggiungere il 17% in Sicilia. L’obiettivo, pienamente centrato, era rappresentare un modello di polo moderato e il successo elettorale di Forza Italia è da ascrivere al successo di questo modello". Lo dice

Amministrative : Romano - 'in Sicilia il Centro è tornato - stop a populismi e sovranismi' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il risultato delle elezioni Amministrative in Sicilia, anche e soprattutto in considerazione dei ballottaggi, senza considerare gli importanti successi registrati al primo turno, ci dice che il Centro in politica è ritornato nella posizione che ha sempre avuto: barice