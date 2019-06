NBA Finals – Si allunga l’infermeria dei Golden State Warriors | frattura per Looney

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Brutta tegola per ialla cartilagine per, stagione finita! Ancora in forse la presenta di Thompson in Gara-3 Sila lista dell’infermeria deiin vista di gara 3 delle Nbacontro i Toronto Raptors con la serie sull’1-1. La vittoria all’Air Canada Center ha lasciato degli strascichi con laalla cartilagine che collega la prima costola allo sterno per Kevonche vede dunque finita la stagione. Meno grave del previsto la situazione di Klay Thompson, dalla risonanza magnetica si evidenzia uno stiramento al bicipite femorale di lieve entità, il giocatore resta in bilico per la sfida della Oracle Arena. In attesa di risposte sul campo da DeMarcus Cousins, positivo nei minuti giocati in gara 2, resta un punto interrogativo sul rientro di Kevin Durant sempre alle prese con la ...

