Napoli | la banda del buco colpisce ancora | seconda rapina in 24 ore alle Poste

ilmattino

(Di martedì 4 giugno 2019) Un'altradelin azione, questa mattina a Chiaia. A meno di 24 ore dallamessa a segno nell'istituto bancario in piazza Carità, un secondo colpo è stato...

corrmezzogiorno : #Napoli Banda del buco di nuovo in azione: colpo alle Poste Ieri la rapina in banca - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Napoli, ancora in azione la banda del buco: rapina in un ufficio postale [news aggiornata alle 09:21] - stampamezzogior : Ancora una rapina in posta a Napoli -