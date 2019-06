Microsoft promette nuove funzioni per l' app Xbox di Windows 10

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019)ha avviato un processo per cambiare il funzionamento dell'appper10. In origine era questo il metodo principale per accedere alla lista amici, ai messaggi e alle feature del party console tramite un PC. Tuttavia sembra che le cose stiano ora cambiando.Come riporta The Verge,ha ora rinominato l'app comeConsole Companion e nella nota di aggiornamento scrive:"Quest'app è stata rinominataConsole Companion per essere uno strumento dedicato alle feature e alle impostazioni delle console."Leggi altro...

