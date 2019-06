Indennità disoccupazione Naspi | cosa c’è da sapere

scuolainforma

(Di martedì 4 giugno 2019) Regione Lombardia, come divulgato anche dai vari Usp territoriali, ha specificato pochi giorni fa le istruzioni che il personale scolastico assunto a tempo determinato dovrà seguire per poter richiedere l’di. Si tratta comunque di adempimenti sostanzialmente comuni a tutte le regioni d’Italia. Va ricordato, come già noto da alcuni mesi, che laè compatibile col reddito di cittadinanza, e dunque quest’ultimo non si va a sostituire all’di. Presentazionee requisiti Innanzitutto, le uniche modalità ammesse per poter richiedere lasono 3: attraverso il sito Inps; tramite il numero verde Inps; rivolgendosi ad un patronato. La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo della chiusura del contratto, e comunque entro il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Soprattutto molti ...

