Il Crotone vorrebbe confermare i difensori Curado e Vaisanen

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Ildella prossima stagione sembra volere ripartire da alcune certezze, soprattutto nel reparto difensivo che in questo girone di ritorno si è dimostrato il più affidabile della cadetteria. Poco più di dieci reti subite in diciotto gare per i calabresi, con un rendimento che sarebbe stato da primo posto in classifica. Con la salvezza acquisita sulla linea del traguardo, grazie alla vittoria interna (3-0) contro l'Ascoli, la societàse ha usufruito del riscatto automatico dell'esperto centrale difensivo Nicolas Spolli, arrivato nella sessione di mercato di gennaio dal Genoa, dopo alcune stagioni da protagonista in Serie A con le maglie di Catania e Chievo Verona....

patrizia455 : Giornata mondiale senza tabacco a Crotone. Flashmob al Comune di Crotone grazie alla Classe 3ac liceo coreutico Gr… -