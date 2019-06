Governo | Berlusconi a Conte | “Si faccia da parte | esperienza dell’esecutivo al capolinea

Berlusconi : "Il Governo è al capolinea" : 21.24 "E' chiaro a tutti gli italiani che questa esperienza di governo è arrivata al capolinea". Così il leader di Forza Italia, Berlusconi, su Facebook, dopo la conferenza stampa del premier Conte. "Chiediamo al presidente Conte di prendere atto della situazione e del risultato elettorale delle Europee e di farsi da parte per consentire la creazione di un governo che sia espressione della maggioranza e dell'anima degli italiani,di un governo ...

Forza Italia - via libera a congresso in autunno. Berlusconi - il Governo cadrà : Sono intervenuti Fazzone, Romani, Brunetta, Gelmini e altri esponenti azzurri, ma non Carfagna, ne' altri che hanno criticato la linea politica portata avanti in questi mesi. Toti non e' neanche venuto: l'ufficio di presidenza di Forza Italia ha dato il via libera alla fase congressuale ma l'obiettivo di compattare il partito per ora non e' stato raggiunto. L'ala del Sud non si ritiene soddisfatta: aveva proposto un coordinamento unico, chiesto ...

Berlusconi a Tgcom24 : Governo - contrasto continuo : Dal leader di Forza Italia appello agli italiani: "Questo voto deve servire a cambiare questo stallo nel Paese, che è anche isolato in Europa"

Berlusconi : Governo? Litigano su tutto : 10.58 "Di Maio ha detto che Salvini dice stronzate. Come fanno a stare insieme e in un governo, quando Litigano su tutto?". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Berlusconi, a Mattino Cinque.

Berlusconi : "Nuove elezioni a settembre - Governo mente per non rispondere ai problemi" : Nuove elezioni a settembre: è quello che auspica Silvio Berlusconi, in caso di crisi di governo. L'ex premier e leader di Forza Italia, che sarà capolista ovunque per queste elezioni europee, spiega: "Molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono andare a casa per poter continuare a prendere lo stipendio da parlamentare". Berlusconi: 'Oggi situazione peggiore al 1994, magistratura ...

Governo - Di Maio a gamba tesa su Giorgetti : “Qualcuno ha nostalgia di Berlusconi”. Poi l’affondo sulla corruzione : “Giorgetti dice ‘così non si può andare avanti’. C’è una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, durante un comizio a Cosenza, sulle ultime dichiarazioni del sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti. Poi, continua: “Qualcuno dice che siamo troppo rigidi sulla corruzione. La legge anticorruzione l’abbiamo fatta a dicembre, qualche settimana fa abbiamo ...

Berlusconi : se Governo cade - nuovo voto : 13.32 "Il governo cadrà se ci sarà un insuccesso dei 5 Stelle e una buona affermazione mia e di Forza Italia", dice il leader di FI, Berlusconi, a 'Corriere Live' in vista delle prossime Europee. E aggiunge: se il governo cade "preferisco che Mattarella decida per le elezioni, magari a settembre. Ma sappiamo che molti parlamentari dei 5 Stelle non vogliono lasciare il Parlamento". Poi torna a sottolineare: "C'è un contrasto assoluto tra M5S e ...

Silvio Berlusconi : al Governo un’alleanza innaturale. Dopo le europee nuove elezioni Live : Il presidente di Forza Italia negli studi romani del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #corriereLive

Le elezioni europee e il futuro del Governo - Silvio Berlusconi ospite di #Corrierelive Diretta : Il presidente di Forza Italia negli studi romani del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #Corrierelive

Governo - Bersani : “Se cade - no al voto. Sinistra discuta con il M5s”. Di Maio : “Parte Lega ha nostalgia di Berlusconi” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a giurarsi fedeltà “per altri quattro anni“, come dice il leader della Lega intervistato dal Corriere della Sera e promettono che dopo le Europee la situazione tornerà alla normalità. Ma intanto non risparmiano nuove frecciate uno nei confronti dell’altro. “Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi“, dice Di Maio parlando a Radio Anch’io. Mentre ...

Silvio Berlusconi - l'intervista a Pietro Senaldi : "Italia in crisi da quando non Governo" : Presidente, come sta, è tornato in piena attività? «Sto bene. Ho avuto paura, ho temuto di essere arrivato all' ultimo girone ma poi tutto si è risolto e sono di nuovo in campo». Quale sarà il suo impegno in campagna elettorale da oggi a domenica? «Sono in campagna elettorale sui giornali, in radio,

Berlusconi : "Far cadere Governo osceno" : 13.50 "Andare a votare alle Europee è molto importante. Ed è importante votare per un governo di centrodestra". Lo dice il leader di FI Berlusconi. "La principale emergenza che abbiamo è il governo attuale. E'un'oscenità fatta di persone incapaci che fanno il male dell'Italia", spiega Berlusconi. "Vanno avanti tra litigi e insulti. Salvini è già convinto di lasciare Di Maio". Aggiunge che "il sovranismo non porta nulla di buono,né all'Italia ...

Berlusconi : Governo in mano a incapaci : 14.15 Alle elezioni di marzo 2018 "abbiamo consegnato l'Italia a degli incapaci", che "non hanno mai lavorato" e che, "in molti casi, non sono neanche laureati". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Berlusconi, alla trasmissione 'Orario continuato' in onda su Telelombardia. Poi:"Non so come mai Giorgia Meloni sia arrivata a dire quelle cose. Solo un centrodestra unito può vincere le elezioni, lo sa bene. Capisco che ha un partito piccolo e ...

Elezioni europee - Silvio Berlusconi prevede il “cartellino rosso” per il Governo Conte : Per il leader di Forza Italia e candidato alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio non ci sono dubbi: alle urne gli italiani bocceranno l'alleanza di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. E rilancia l'idea di una fine prematura della legislatura e di nuove Elezioni politiche con la coalizione di centrodestra unita.Continua a leggere