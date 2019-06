Federica Abbate e Lorenzo Fragola | «Siamo due outsider che amano scrivere»

La Camera con vista di Federica Abbate e Lorenzo Fragola è sui guai (testo) : Arriva in radio oggi, venerdì 31 maggio, il nuovo singolo di Federica Abbate. In Camera con vista la cantautrice italiana duetta con una delle giovani voci maschili più interessante degli ultimi anni: Lorenzo Fragola. Non aspettatevi il classico tormentone estivo, pronto a "tormentare" a tutte le ore del giorno e della notte, né il classico pezzo da ballare in spiaggia. Camera con vista è la personale chiave di lettura di Federica Abbate che ...

Federica Abbate e Lorenzo Fragola insieme nel nuovo singolo “Camera con vista” : In uscita il 31 maggio The post Federica Abbate e Lorenzo Fragola insieme nel nuovo singolo “Camera con vista” appeared first on News Mtv Italia.

Federica Abbate Finalmente… in tour - 2 anteprime a Roma e Milano : Federica Abbate Finalmente... in tour! Due sono le anteprima del Finalmente... in tour di Federica Abbate, in programma rispettivamente il 31 maggio al Rocket Club di Milano (Linoleum) e il 2 giugno al Marmo di Roma (Spaghetti Unplugged). L'orario d'inizio dell'evento di Milano è fissato alle ore 23.30 mentre quello di Roma alle ore 20.00. Per la data di Milano è richiesto l'acquisto di un biglietto d'ingresso al prezzo di 10 euro con ...