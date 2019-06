Da Samsung in arrivo una versione rugged del Galaxy S9 e il Galaxy Xcover 4s

Non 3 ma ben 4 Samsung Note 10 in arrivo : squadra vincente non si cambia : Le anticipazioni relative al Samsung Galaxy Note 10 aumentano di giorno in giorno, proprio come il numero di modelli con cui il top di gamma dovrebbe giungere sul mercato. Il produttore asiatico ci ha sempre abituati al lancio di un phablet unico in pieno periodo estivo ma non sarà affatto questo il caso per la generazione 2019 dello smartphone. Se in un primo momento poi si era parlato di tre esemplari per il nuovo device, oggi siamo giunti a ...