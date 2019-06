Cartoline dell’incredibile ondata di caldo indiana

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) In India, per la precisione a Churu, ai margini del deserto del Rajasthan, lunedì sono stati raggiunti 50,3° C, sfiorando il record di 51 gradi raggiunti a Phalodi, sempre in Rajasthan, nel maggio 2016. Le settimane che precedono l’arrivo del monsone estivo, infatti, sono solitamente le più torride dell’anno. Le previsioni indicano che l’di calore dovrebbe proseguire fino alla metà del mese: il 6 giugno il monsone toccherà la punta meridionale con circa una settimana di ritardo, per poi estendersi al resto del paese. Nel frattempo, gli scatti che arrivano dalle città indiane sono affascinanti e suggestivi: potete sfogliarne alcuni che abbiamo raccolto nella nostra gallery qui in alto.diWired.