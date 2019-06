Carmen Pierri vince The Voice 2019

The Voice of Italy 2019 - Carmen Pierri finalista ma... minorenne : collegamento dall'hotel ed esibizione registrata : A 00.18, Simona Ventura ha svelato il secondo eliminato di The Voice of Italy 2019, dopo l'esclusione (in parte a sorpresa, diciamolo) di Diablo, finalista del team Morgan. A contendersi i due posti della finalissima sono stati Carmen, Brenda e Miriam.L'elemento curioso -ma necessario, ahimè- è stata l'esclusione, sul palco, dopo la mezzanotte, di Carmen Pierri, del team di Gigi d'Alessio. Il motivo? Carmen Pierri ha solo 16 anni...prosegui ...

The Voice 2019 vince Carmen Pierri. Seconda Brenda e terza Miriam : The Voice 2019 la vincitrice è Carmen Pierri. In Seconda posizione troviamo Brenda e in terza Miriam Ayaba del team ElettraÈ andato in scena l’ultimo atto di questa edizione 2019 di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno nelle vesti di coach.Dopo un il lungo percorso a spuntarla è stata Carmen Pierri del team capitanato da Gigi D’Alessio.The Voice 2019 classifica ...

Carmen PIERRI/ Emoziona 'La Notte' assieme ad Arisa - Team D'Alessio - The Voice 2019 - : CARMEN PIERRI è la finalista di The Voice Of Italy 2019 del Team di Gigi D'Alessio: ecco chi è, tutto quello che c'è da sapere.