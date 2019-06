Agricoltura Bio | ad aprile 2020 la prima edizione della Fiera B Open

Agricoltura biologica : perché siamo a favore : Biologico si, biologico no: mente i consumi continuano a crescere al ritmo del 10% l’anno, il dibattito resta aperto. L’Agricoltura bio rispetta l’ambiente, ma i prodotti sono costosi. Tutela la biodiversità e assicura varietà, ma ha rese produttive inferiori rispetto a quella convenzionale, mentre intanto il fabbisogno nutrizionale del pianeta continua a crescere. Un tema caldo ora più mai dato che, dopo essere stato approvato ...

Agricoltura biologica : perché essere contrari : L’Agricoltura biologica sarà il futuro? Non usa pesticidi e tutela l’ambiente, e oggi una produzione sostenibile che combatte il riscaldamento globale è una necessità impellente inserita anche tra gli obiettivi di sviluppo dell’Onu del 2030. Contemporaneamente la Fao ricorda che la popolazione mondiale aumenta e in futuro saranno necessarie quantità di cibo sempre maggiori. Per ora solo l’Agricoltura convenzionale può ...

Consorzio Marche Biologiche - impegno e formazione per l’Agricoltura del futuro : Anche nell’ultimo anno, sono più che confortanti i “numeri” che arrivano dal settore del biologico. In Italia, secondo dati Istat, il comparto ha registrato un + 20% di operatori dedicati e di superficie coltivata. Negli ultimi quarant’anni, peraltro, sono state tante le conquiste fatte in ambito bio, ma sarebbe un errore considerare la situazione attuale un traguardo, anziché una semplice tappa. Quella che oggi si sta attraversando è ...

Sanremo : oggi pomeriggio a 'La forza della Natura' Agricoltura conservativa - biodiversità rurale e cipolla egiziana insieme a Marco Damele : La mostra sarà aperta tutti i giorni a partire dalle 10 e fino alle 19, con orario continuato e aperture serali in occasione degli spettacoli teatrali.

Accordo biometano - Agricoltura protagonista economia circolare : ...con l'innovazione soprattutto nei sistemi tradizionali quale è quello agricolo e quindi l'agricoltura partecipa a questo momento di innovazione molto importante in una parte della nostra economia che ...

In pubblicazione nuovo bando a sostegno dell'Agricoltura Biologica : ...sulle Misure a Superficie del PSR Calabria " ha affermato il consigliere regionale delegato all'Agricoltura Mauro D'Acri - Il biologico rappresenta uno dei punti cardine dell'intera nostra economia ...

Biometano - Giansanti - ConfAgricoltura - : "Visione comune tra mondo agricolo e industriale" : La strategia energetica nazionale riconosce al Biometano un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sulla mobilità sostenibile , e così come a partire dal 2007 abbiamo contribuito a ...

Agricoltura - Biodistretto Chianti : “Puntiamo al biologico” : Il Chianti guarda sempre piu’ alla produzione biologica e alla tutela dell’ambiente, risorsa primaria di un territorio ambasciatore della Toscana nel mondo. A confermarlo sono i dati sulla Superficie agricola utilizzata (Sau) per la produzione biologica resi noti nei giorni scorsi, durante un incontro del Biodistretto del Chianti, e ufficializzati dalla Regione Toscana attraverso Artea, Azienda regionale toscana per le erogazioni in ...

Agricoltura biologica - pesticidi in oltre 90% dei campi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia