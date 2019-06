U&D | Tina Cipollari accusa Gemma | ' Non indossa le mutande e ha profili finti'

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Anche se il dating show di Mediaset Uomini e Donne si è da poco concluso, continuano gli scontri trae la rivaleGalgani. Le due esponenti di Uomini e Donne, ormai personaggi iconici del programma, sono state intervistate per il settimanale 'Chi', lanciandosi delle frecciatine a vicenda. Entrambe non si sono mai sopportate molto, forse per questo il settimanale di gossip ha deciso di intervistare entrambe per cercare di capire il motivo di tanta rivalità. Ciò nonostante, quel che è emerso nell'intervista è tutto da ridere. Lainfatti, sostiene chedurante le puntate del dating show, non portava l'intimo eva reggiseni imbottiti.ovviamente, per difendersi, ha cercato di smentire quanto dichiarato dalla rivale....

