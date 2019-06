La Procura Milano indaga su Mercatone Uno per bancarotta fraudolenta

Salvini : "Su Sea Watch Procura buonista". E sul taser a Milano : "Non capisco astensione M5S" : Matteo Salvini oggi ha commentato due delle news più calde delle ultime ore. La più recente è quella del dissequestro della Sea Watch da parte della procura di Agrigento. Su questo punto il ministro dell'Interno ha detto:"Continua la politica buonista di alcune procure: dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l'apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del tribunale dei ministri di Catania" ...

Espone striscione "Salvini amico dei mafiosi" : la Procura di Milano apre un'indagine : Per aver esposto fuori dalla finestra di casa lo striscione con la frase ‘Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri’, una milanese residente in zona San Siro è stata indagata per diffamazione.Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda.Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di ...

Afol Metropolitana Milano - non solo l’inchiesta della Procura su Zingale : i docenti precari entrano in agitazione : L’altra faccia dei Centri di formazione professionali di Afol Metropolitana Milano. Considerati un esempio virtuoso dai numeri record (nel 2017 ha garantito l’avvio di nuovi contratti al 24% dei propri utenti, contro una media nazionale del 3%) e in prima linea sul fronte del reddito di cittadinanza, oggi devono fare i conti con una bufera dietro l’altra. Ai lavoratori è stata inviata una comunicazione per rassicurarli sulla “stabilità ...

Perché la Procura di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per Sala : Non per sé, ma per il bene di Expo. L'accusa riconosce a Giuseppe Sala il "non eccessivo disvalore dei fatti posti in essere per velocizzare la realizzazione dell'evento", ma chiede di condannarlo a un anno e un mese di carcere Perché il reato di falso materiale e ideologico, maturato nell'inchiesta sulla 'Piastra di Expo', è "documentalmente provato". Per arrivare in tempo ad aprire i cancelli il primo maggio del 2015, il sindaco, che allora ...

Kering pagherà 1 - 25 miliardi al fisco dopo indagine di Gdf e Procura di Milano : Una multa da 1,25 miliardi di euro. Questa la cifra che il gruppo Kering pagherà al fisco italiano per chiudere il caso Gucci, nato da un’indagine della Guardia di finanza e dalla procura di Milano, che vedeva il gruppo francese accusato di presunta evasione fiscale per 14,5 miliardi non dichiarati. Il fisco italiano aveva contestato alla società controllata svizzera Luxury Goods International un’evasione da 1,4 miliardi. Tecnicamente con ...

Di cosa esattamente è accusato Attilio Fontana dalla Procura di Milano : Attilio Fontana è accusato dalla procura di Milano di abuso d'ufficio per una 'raccomandazione' spinta nel campo dell'illecito a favore di Luca Marsico, l'avvocato col quale condivide nello stesso studio la professione forense dal 1992. Al presidente della Regione Lombardia viene contestato di avere violato il principio di imparzialità, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, perché avrebbe proposto di assegnare a Marsico un ...

Tangenti a Milano - il Procuratore capo Greco : “Stiamo valutando la posizione del presidente Fontana” : “Stiamo valutando la posizione del presidente della Regione, Attilo Fontana”. Lo ha detto il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, nel corso della conferenza stampa di oggi al Tribunale di Milano: “Sarà sentito a breve, non sappiamo ancora in quale veste”. L'articolo Tangenti a Milano, il procuratore capo Greco: “Stiamo valutando la posizione del presidente Fontana” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corruzione - Procura di Milano : 'Sinergia tra imprenditori - politica e 'Ndrangheta' : 'In Lombardia, politici locali e imprenditori si appoggiano, e a volte sono collusi, con cosche della 'ndrangheta, presente sul territorio. È emersa infatti una sinergia tra cosche e imprenditori'. ...

Tangenti a Milano - la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci : segui la diretta : A Milano, in Procura, è in corso la conferenza stampa sull’inchiesta per gli appalti che ha portato a 43 ordinanze di custodia cautelare e che vede coinvolti alcuni esponenti di Forza Italia. Presenti il Procuratore capo Francesco Greco e il Procuratore della Dda, Alessandra Dolci. L'articolo Tangenti a Milano, la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Siri - Procura Milano apre inchiesta su acquisto edificio a Bresso | : La Procura del capoluogo lombardo ha aperto un fascicolo "modello 45", cioè al momento senza ipotesi di reato né indagati, sull'acquisto di un edificio nel comune dell'hinterland Milanese da parte del ...

