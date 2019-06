Bambini in ospedale | per le famiglie la vacanza è solidale | In Salento il villaggio

Padova - scuolabus si rovescia su un fianco. L'autista romeno scappa e lascia i Bambini feriti : 7 studenti in ospedale : Il pulmino della scuola sbanda e si rovescia, L'autista scappa e lascia i bambini feriti nel bus. Incidente e tanta paura alle 13.40 di oggi, 17 maggio,...

Milano. Epatite A in una materna in zona Navigli : due Bambini in ospedale : Due bambini sono finiti in ospedale a Milano. Sono due piccoli alunni di una scuola materna. Sono due dei tre

Le maglie dei calciatori diventano camici per i Bambini in ospedale : L'iniziativa lanciata in un ospedale pediatrico di Madrid dalla rivista spagnola 'Panenka': ''Ogni giorno, negli ospedali...

Napoli - accoltellato un attore del film "La paranza dei Bambini" | Dall'ospedale : "Non siamo mai al sicuro" : Artem Tkahuck, 18 anni, è tra i protagonisti del film tratto dal libro di Saviano. Era con un amico quando è stato avvicinato e aggredito da una banda di giovani

Iraq - Anas i Bambini dell’ospedale di Msf di Mosul : “Paralizzato a 11 anni per una bomba al mercato” : Sono 321 i pazienti curati al centro post-operatorio di Medici Senza Frontiere a Mosul Est, in Iraq, nel suo primo anno di attività. E di questi 52 sono bambini. Molti di loro sono stati gravemente feriti durante il conflitto e hanno lesioni complesse che richiedono ripetuti interventi e lunghi percorsi di guarigione. Il piccolo Anas, 12 anni, la cui storia è raccontata nel video diffuso dall’organizzazione, è stato uno dei primi pazienti ...

Posata la prima pietra dell'ospedale di Renzo Piano - sospeso tra gli alberi per dare sollievo ai Bambini - : Un'idea, quella di una casa sull'albero, che inevitabilmente richiama il desiderio di ogni bambino di puntare il naso all'insù e cominciare a sognare in un mondo parallelo, fatto di bellissimi odori ...

Arriva il Taxi clown - a Pescara l’auto per portare i Bambini in ospedale con un sorriso : L'iniziativa promossa dall'associazione di volontariato Will clown Pescara Onlus si popone di trasportare i bimbi e gli adolescenti da casa all'ospedale e viceversa tra giochi e sorrisi rendendo la loro esperienza meno traumatica possibile. Il servizio di Taxi clown ovviamente è completamente gratuito ed è aperto anche ad altre tipologie di richieste, basterà prenotarsi con alcuni giorni di anticipo.Continua a leggere

Ospedale delle Bambole di Napoli : eventi e laboratori per Bambini : ... Cité de la Science et de l'Industrie di Parigi, Maker Faire a Roma e New York, Festival della Scienza di di Losanna, Triennale Design Museum di Milano e Smithsonian Cooper-Hewitt Museum di New York.