Amici | il dramma di Giordana raccontato dalla mamma | “Un incubo a occhi aperti”

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2019)Angi non ha avuto una vita all’insegna della tranquillità. In alcuni periodi, ha dovuto lottare duramente per non lasciarsi andare: tutto è partitoseparazione dei genitori; un avvenimento, questo, che le ha lasciato delle ferite profonde. La cantante di18 ha dovuto sconfiggere anche alcuni disturbi alimentari, come ha fatto sapere sua madre a DiPiù Tv. Non è stato per niente facile, per lei, accettare la decisione del padre: non avrebbe più voluto sentire e vedere né lei né sua sorella.Angi, però, ha avuto sempre la forza per affrontare ogni avversità e ha largamente dimostrato quel che vale durante il suo percorso addi Maria De Filippi. Al noto settimanale, la madre diAngi, dopo averla verità sul padre, ha spiegato i problemi che sua figlia ha dovuto risolvere: “Alternava anoressia e bulimia: c’erano periodi in cui smetteva ...

campisi_lola : RT @SkalRockblock: Il dramma interiore e la frustrazione di un padre metallaro. Vi ho voluto bene amici Addio - silviasoffritti : RT @SkalRockblock: Il dramma interiore e la frustrazione di un padre metallaro. Vi ho voluto bene amici Addio - italiarena : RT @SkalRockblock: Il dramma interiore e la frustrazione di un padre metallaro. Vi ho voluto bene amici Addio -