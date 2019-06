Rai | Gad Lerner il migliore sponsor di Matteo Salvini | quanti voti porta alla Lega

A Gad Lerner compenso di 69mila euro lordi per 5 puntate sulla Rai : Su “L’approdo” in onda per 5 puntate da domani su Rai3, la Rai precisa che “si tratta di una nuova serie, in linea con le precedenti già realizzate da Gad Lerner sulla stessa rete. Il compenso complessivo riconosciuto a Lerner è di 69mila euro lordi per l’intero programma.Lerner è autore, conduttore di studio (produzione interna Rai) e realizza interviste sul campo. Il suo compenso è ...

Rai - Gad Lerner : “Salvini mente sul mio compenso. Ecco quanto prenderò per 5 puntate e di cosa parleremo a L’approdo” : Matteo Salvini aveva detto che avrebbe chiesto chiarimenti sul suo compenso, arrivando fino all’a.d. Fabrizio Salini. Così Gad Lerner anticipa le mosse del ministro e in un’intervista a Repubblica diffonde le cifre “ufficiali” dello stipendio per le cinque puntate di L’approdo, la sua trasmissione in onda da lunedì su Rai Tre: “Il mio compenso assomma a 69mila euro lordi (che quindi diventano la metà), per ...

L'approdo - Gad Lerner su Rai3 dal 3 giugno : "Prima puntata dedicata alla Lega" : L'approdo, il nuovo programma di Gad Lerner, in onda da lunedì 3 giugno in seconda serata su Raitre debutterà con una puntata interamente dedicata alla Lega. Lo ha annunciato all'Adnkronos il giornalista che nel 2017 era tornato in Rai con Operai (anch'esso in onda in seconda serata su Rai3): Seguo la Lega dai suoi inizi; le mie prime trasmissioni di 30 anni fa si intitolavano 'Nella tana della Lega', 'Profondo nord' e 'Milano Italia'. ...

