huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) Ci risiamo. Si confida nei mercati e nei nodi economici per cambiare una maggioranza di governo. È accaduto spesso in Italia. Ad assaggiare l’amaro calice delle congiure fu per primo Romano Prodi. Il suo esecutivo cadde sulle pensioni dei lavoratori precoci, erano i tempi di quota 90, usate come pretesto da Rifondazione Comunista perché semplicemente lo si voleva sostituire. C’era la lira e c’erano pochi vincoli esterni. Poi con la moneta unica e la globalizzazione è cambiato tutto e non siamo stati più liberi di farci male esclusivamente da soli, anche se ne siamo specialisti mondiali. Così è toccato a Silvio Berlusconi, che per la verità ci ha messo molto del suo, finire, costretto alle dimissioni dall’inizio della tirannia dello spread. Ed ora nell’occhio del ciclone, tra lettere, smentite e gialli ...

ES1670 : Non falliremo, vi spiego perché - HuffPostItalia : Non falliremo, vi spiego perché - MarcoN1979 : @gumas75 @AndreaFrey83 @GFI65 @MilanPato1991 @AndreaNk1995 @LoZioFod81 @_elbonito_ @il_Malpensante Sicuramente non… -