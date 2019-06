Mattarella | “Chi cerca sempre nemici non è compatibile con libertà e democrazia” 

lastampa

(Di domenica 2 giugno 2019) Avendoli tutti davanti - alte cariche, grand commis, politici, ambasciatori - Sergionon ha perso l’occasione per far pesare ciò che più lo preoccupa. L’ha detto col solito garbo e senza sgualcire la Festa della Repubblica che si è celebrata poco dopo nei giardini del Quirinale: ormai forse l’unico luogo dove tutti si sentono di casa e c...

Quirinale : #FestadellaRepubblica #Mattarella: Va ricordato che in ogni ambito libertà e democrazia non sono compatibili con ch… - eziomauro : 2 giugno, il monito di Mattarella: 'Libertà e democrazia incompatibili con chi cerca sempre nemici' - RaiNews : 'Democrazia incompatibile con chi cerca sempre un nemico e limita i pluralismi' ha detto #Mattarella in occasione d… -