Brasile | Neymar accusato di violenza da una giovane | ‘Mi ha aggredita a Parigi’

(Di domenica 2 giugno 2019) Una notizia destinata a far clamore nel mondo del calcio. Secondo quanto riportano alcuni documenti della polizia brasiliana, resi noti dai corrispondenti dell’Associated Press, il calciatoresarebbedicarnale. La vittima sarebbe una sua connazionale che venerdì scorso avrebbe presentato una denuncia alle autorità di Santo Amaro, nel distretto di San Paolo. Ma l’episodio incriminato risalirebbe allo scorso 15 maggio e sarebbe accaduto in Francia. La ragazza, di cui non sono state rivelate le generalità, avrebbe conosciuto l’attaccante del Paris Saint Germain sui social ed, in particolare, tramite una serie di messaggi scambiati su Instagram. Dopo qualche tempo la stella della nazionale brasiliana, con l’aiuto di un amico, avrebbe invitato la sua nuova amica in Francia pagandole il viaggio ed offrendole il pernottamento presso l’Hotel Sofitel Arc de Triomphe a ...

