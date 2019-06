U&D | deceduto l' ex corteggiatore Fabiano Vitucci | aveva partecipato due volte al

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Nella giornata di ieri 31 maggio, un exdi Uomini e Donne èa causa di un incidente in motocicletta avvenuto tra Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Fabio, questo il nome del ragazzo, si è scontrato con un furgone e ha perso la vita sul colpo. L'uomoper ben duealla trasmissione televisiva di Maria De Filippi, prima comedi Giorgia Lucini nel 2011 e poi di Valentina Dallari nel 2015. Fabio viveva da poco a Moteverchi con la sua ragazza. Tragico lutto nel mondo di Uomini e Donne Secondo quanto riportato da La Nazione,era alla guida della sua motocicletta quando, dopo aver effettuato due sorpassi, non è riuscito a riprendere in tempo la sua corsia e nella manovra è scivolato sotto un furgone in transito nella corsia opposta. L'exdi Uomini e Donnetrovato lavoro in un'azienda del posto e ...

