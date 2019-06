Saybie che pesava 245 grammi | la più piccola fra i prematuri che ce l’hanno fatta

vanityfair

(Di sabato 1 giugno 2019) La britannica BBC ha scelto il paragone con una mela. Come questo fruttoalla nascita, appena 245. Era la piùal mondo nel dicembre 2018, venuta alla luce alla 23esima settimana con un cesareo d’urgenza perché la bimba non cresceva e la madre era in pericolo di vita. Dopo 5 mesi in ospedale, in terapia intensiva neonatale, a San Diego, in California, è tornata a casa con i genitori come accade al 90% dei natinei paesi occidentali. Adesso pesa 2 chili e mezzo come racconta la pagina Facebook dell’ospedale Sharp Mary Birch. Sono 15 milioni l’anno i bimbi nati prima della 37esima settimana nel mondo. La stima è dell’organizzazione mondiale della Sanità. Sono circa 40 mila in Italia, uno su dieci secondo la società italiana di neonatologia. In tutto il mondo si contano meno di 25 bambini sopravvissuti dopo essere nati, prematuramente, con un peso ...

