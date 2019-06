Salvini | Su Sea Watch procura buonista E sul taser a Milano | Non

Sea Watch - nave dissequestrata. Legali ong : “Basta con diffamazioni da parte di Salvini” : Su disposizione del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella e del pm Cecilia Baravelli, la ‘Sea Watch’ è stata dissequestrata. Lo scorso 18 maggio, nonostante l’avvertimento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di non entrare nelle acque territoriali italiane, la nave della ong tedesca era attraccata a Lampedusa con a bordo 47 migranti soccorsi in acque libiche. In quanto corpo del reato, la Sea Watch era stata posta sotto ...

Sea Watch 3 - disposto il dissequestro della nave. Legali ong : “Basta con diffamazioni da parte di Salvini” : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pm Cecilia Baravelli hanno disposto il dissequestro della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che lo scorso 18 maggio, nonostante la diffida a entrare nelle acque territoriali italiane inviata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva attraccato a Lampedusa con a bordo 47 migranti soccorsi in acque libiche, dopo averne già fatti sbarcare 18, ed era poi stata sequestrata ...

Salvini : “Rousseau? Attesa bizzarra - Lega non ha tempo da perdere”. E sfida M5s : “Stop a codice Appalti per due anni” : “Sono ottimista, spero in una marea di sì per Di Maio su Rousseau, così si può continuare ad andare avanti”. Così ha rivendicato, con tono sarcastico, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza in Senato, in merito al voto degli iscritti M5s per confermare o meno lo stesso Di Maio come ‘capo politico’ del M5s. “O si torna a lavorare, o la Lega non ha tempo da perdere. Sto con rispetto aspettando la decisione su ...

Sea Watch - l'orrore-spettacolo della Ong sui migranti : la sciacallata contro Salvini : Il video girato lo scorso 23 maggio da un aereo della Ong Sea-Watch in cui si vede un gommone che comincia ad affondare nel mare Mediterraneo Centrale. Nelle drammatiche immagini si vedono delle persone in acqua. Fonte: Twitter/Sea Watch Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Governo - Salvini : “Di Maio delegittimato dal voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5s. Mi interessa lavorare” : In attesa che il M5s decida se confermare Luigi Di Maio come capo politico con il voto su Rousseau degli iscritti, dopo la sconfitta alle Europee, è il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a rivendicare: “Governo appeso alla decisione su Di Maio su Rousseau? In democrazia se i 5 Stelle vogliono sentire la base…Di Maio delegittimato dal voto sarebbe un problema per il Governo? Lasciamo scegliere gli iscritti del ...

Le conseguenze del caso Sea Watch sui rapporti tra Salvini e magistrati : “Quel magistrato di Agrigento, Salvini lo vive ormai come un nemico personale” scrive La Stampa. “Colto di sorpresa dalla magistratura – scrive Il Messaggero –, se non altro per i tempi che hanno portato a terra, contro la sua volontà, i migranti della ‘Sea Watch', Matteo Salvini prova a ritoccare per la terza volta il testo del discusso decreto Sicurezza bis. (…) I ritocchi sono parecchi. Ma la bufera continua a infuriare anche, e soprattutto, ...

Salvini-Conte - lite in Cdm : «Sul tuo decreto perplessità del Colle». «Ah sì? E quali?» Sea Watch - la beffa al ministro : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Salvini-Conte - lite in Cdm : «Sul tuo decreto perplessità del Colle». «Ah sì? E quali?» Sea Watch - la beffa al ministro : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Sea Watch - Paolo Becchi : "Dopo Siri - agguato a Salvini sui migranti. Ora è tutto chiaro : cosa c'è dietro" : "Mi pare evidente il tentativo di presentare la vicenda Sea Watch come una nuova sconfitta di Matteo Salvini ad una settimana dal voto". Intervistato da LoSpecialeGiornale.it, Paolo Becchi dà una lettura per certi versi inquietante di quanto sta accadendo in queste ore sul tema migranti a Lampedusa.

L'aria che tira - la portavoce della Sea Watch Giorgia Linardi contro Salvini : "La smetta di insultarci" : Il giorno dopo lo sbarco dei 47 migranti dalla nave Sea Watch3 decisa dalla procura di Agrigento, è la portavoce della Ong Giorgia Linardi ad alzare la voce contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Alla rappresentate dell'organizzazione non piace che il ministro definisca gli attivisti della

Myrta Merlino bacchetta ancora Salvini ed il governo : 'Sea Watch problema? Assurdo' : Ci si avvicina a grandi passi verso le elezioni europee. Era ovvio che questa fase sarebbe potuta diventare la più critica per la tenuta del governo e, al momento, le premesse sembrano essere state confermate. Che si tratti di un reale dissidio tra Lega e Movimento Cinque Stelle o di un gioco da campagna elettorale non è dato saperlo, ma ciò che si può notare è sicuramente l'aria pesante che esiste negli scambi dialettici tra le figure più ...

Massimo Giletti dopo Non è l'Arena : "Chi non poteva non sapere". Sea Watch - hanno fregato Salvini? : Zitti tutti, parla Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, dà la sua versione dei fatti circa quanto è accaduto nel suo studio ieri sera, domenica 19 maggio. In sintesi: Matteo Salvini ha appreso in diretta che gli immigrati a bordo della Se

Sea Watch - Salvini : “Sbarco iniziativa della Procura. La magistratura impone la sua legge - spero sia l’ultima volta” : Dopo lo scontro con magistratura e M5s sul caso Sea Watch, a margine di un evento a Confartigianato a Roma, Matteo Salvini insiste: “Come facevo a non sapere? iniziativa della Procura. L’indicazione del Ministero a tutte le autorità e alle prefetture è di non autorizzare lo sbarco di chi arriva illegalmente. È stata un’iniziativa della procura, la magistratura ovviamente è indipendente, non erano tenuti a chiamarmi”. ...

Sea Watch - i sospetti di Matteo Salvini sul M5s : ci sono loro dietro lo sbarco in diretta tv? : Guerra totale, deflagrata durante l'ultima puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Guerra totale e definitivamente esplosa nel momento in cui a Matteo Salvini, intervistato, è stato comunicato in diretta lo sbarco degli immigrati della Sea Watch. sbarco avvenuto dop