liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Le quote individuali di cattura di tonno rosso assegnate dal ministero sono uno schiaffo insopportabile al territorio, aitori e agli imprenditori che coraggiosamente avevano deciso di rilanciare la tonnara di. Il governo nazionale non può far finta di n

TV7Benevento : Pesca: assessore Sicilia, 'Centinaio convochi vertice a Favignana'... - IMPERIATV : ASSESSORE MAI, APPROVATO TESSERINO ELETTRONICO PER LA PESCA ... - Imperia TV - savonanews : Regione, l'assessore Stefano Mai: 'Approvato il tesserino elettronico per la pesca' -