Moto2 | Risultato Qualifiche GP Italia 2019 | Marcel Schrotter beffa Luthi e Marquez in

(Di sabato 1 giugno 2019) Era additato come uno dei grandi favoriti per leodierne, e così è stato.(Kales Dynavolt), infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio d’della, la terza della sua carriera, la seconda di questa annata. Sul circuito del Mugello il tedesco ha piazzato il nuovo record proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:51.129, precedendo per appena 40 millesimi il suo compagno di scuderia, lo svizzero Thomas, che era ormai sicuro della partenza al palo. Assieme a loro in prima fila domani scatterà lo spagnolo Alex(Kalex EG 0,0) con 217 millesimi di divario. Quarto tempo per il primo deglini, Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) che si ferma a 272 millesimi, quindi è quinto lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) a 341, davanti ad un ritrovato Luca Marini (Sky Racing VR46) a 355. Settima posizione per il ...

