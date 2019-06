Milano | studenti tra le case popolari | nasce cortometraggio periferie 2

GpEcoRun torna a Milano : il 14 aprile gli studenti manifestano il proprio amore per l’ambiente : A Milano il 14 aprile gli studenti tornano a manifestare il proprio amore per l’ambiente. Sono molte infatti le associazioni studentesche che parteciperanno attivamente alla GpEcoRun di domenica che si terrà al Parco delle Cave di Milano. Da EU&U a European generation e Greenlight for business. E ancora: La svolta per gli studenti e Statale a Impatto zero. Ha concesso il patrocinio anche il Centro documentazione europea ...