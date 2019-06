Ciambella al mascarpone e nutella

cosacucino.myblog

(Di sabato 1 giugno 2019)alIngredienti 4 uova intere 250 gr. zucchero 350 gr. farina 1/2 bicchiere di latte – 1 bicchiere di olio di semi o 100g di burro 1 bustina di lievito per dolci per la farcitura 200 gr.2/3 cucchiai diSbattete per bene le uova con lo zucchero (per almeno 10 minuti). Dopo unite il latte, l’olio(o il burro fuso,ma freddo), mescolate ancora gli ingredienti e aggiungete la farina setacciata al lievito. Intanto amalgamate ilalla. Prendete uno stampo e adagiateci metà composto, distribuite ilcon una tasca per pasticcere. Quindi infine il restante composto… Cuocete in forno caldo per almeno 30/40 minuti a 180°

