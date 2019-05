UeD | trono classico | Giulia sceglie Manuel

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Oggi 31 maggio è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Poche ore fa, infatti, è stata trasmessa in diretta la terza ed ultima puntata speciale dedicata alle scelte dei tronisti di quest'ultima edizione. Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta è stata la volta diCavaglià che ha concluso il suondo come compagno della sua vita il giovaneGaliano. La villa La puntata della scelta diha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Maria De Filippi, che ha voluto salutare il pubblico e gli opinionisti in studio, e con l'ingresso in studio di una splendidaCavaglià vestita con un abito retto di colore rosa chiaro. Subito dopo hanno fatto il loro ingresso in studio i suoi corteggiatori, Giulio Ravelli in abito blu ein un elegantissimo completo in nero. Entrati in studio tutti i ...

datasisteminet : Trono classico Riassunto della scelta di Andrea - VicolodelleNews : #UominieDonne #klaudiapoznanska non é la scelta di #andreazelletta vi piacerebbe vederla sul trono a #settembre?… - nick84super : #noneladurso eliana è convinta ancora di stare a ued a fare il trono con federico -