Taser ai vigili | il consiglio comunale di Milano dice no Salvini | “Incredibile”

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ildiha detto no all’utilizzo deiper gli agenti della Polizia locale. Ieri è stato dato il via libera all’ordine del giorno presentato dalla sinistra diProgressista che chiedeva che i ghisa non avessero in dotazione le pistole elettriche, come invece è previsto dal decreto Sicurezza. Decreto sicurezza, cosa prevede: dalla stretta sui permessi per motivi umanitari alle limitazioni ai “negozietti etnici” Il documento è stato approvato con 22 voti favorevoli su 27 consiglieri presenti: si sono astenuti i 5 Stelle e hanno votato contro la Lega e Forza Italia. “La città dipromuove e tutela i diritti fondamentali della persona che verrebbero lesi con l’uso dele con i suoi effetti altamente nocivi e rischiosi per la salute” si legge ...

