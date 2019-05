Spazio | Stati Uniti e Giappone insieme per la Luna

Spazio - Trump : Stati Uniti e Giappone collaboreranno nelle missioni : “Andremo sulla Luna. Andremo su Marte“, ha annunciato il presidente Donald Trump in occasione della conferenza stampa congiunta con il premier Giappone se Shinzo Abe a Tokyo, sottolineando che Stati Uniti e Giappone collaboreranno nelle missioni spaziali. “Dal punto di vista militare, non c’è nulla di più importante in questo momento dello Spazio “, ha aggiunto il tycoon. L'articolo Spazio , Trump : Stati Uniti e ...

Al via MoCris : dalla Calabria partirà alla volta dello Spazio un pallone aerostatico con a bordo diversi esperimenti : Il primo Giugno, meteo permettendo (in caso verrà spostato il sabato successivo), prenderà il volo il progetto MoCris (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere). Il progetto, ideato da Antonino Brosio e dal prof. Domenico Liguori, conclude un importante percorso di Alternanza Scuola – Lavoro per gli alunni della IV A del Liceo Scientifico di Cariati che durante questi mesi hanno potuto approfondire importanti aspetti delle tecnologie ...