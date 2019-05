Pizza bianca ai 4 formaggi

cosacucino.myblog

(Di venerdì 31 maggio 2019) Tra gli avanzi più comuni ci sono gli affettati ed i. Laai quattroè una ricetta ideale per svuotare il frigorifero, utilizzando tutti ie i salumi a disposizione. Sostituite, per esempio, il prosciutto con la mortadella, la mozzarella di bufala con fior di latte, il caciocavallo con scamorza o fontina.ai 4Ingredienti 400 g di pasta da pane 150 g di mozzarella di bufala 150 g di pecorino fresco 150 g di ricotta 150 g di caciocavallo 150 g di prosciutto cotto 2 uova 3 cucchiai di olio extravergine di oliva 1 cucchiaio di origano sale Preparazione La ricetta in 5 mosse 1) Eliminate la crosta del caciocavallo e tagliatelo a dadini di medie dimensioni; strizzate leggermente la mozzarella e tagliatela allo stesso modo insieme al pecorino. In una ciotola lavorate delicatamente la ricotta con un cucchiaio fino a renderla morbida ...

Bianca_Duda1 : @binhahumberg pede pizza - Elena_Lo_Bue : Al Napoli Pizza Village hanno invitato di nuovo Bianca Atzei che ha cantato già l'anno scorso. Sarebbe una gioia im… - Der_Kaiser87 : RT @1975Ezio: @Der_Kaiser87 @callmegoodlife Da quello che vedo è uno de quelli che se vola na pizza in Trentino organizza la settimana bian… -