Oroscopo Pesci | giugno | mese importante per gli affari | amore in secondo piano

L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno da Bilancia a Pesci : pagelle - Acquario 'sette' : L'oroscopo della settimana dal 3 al giugno 2019 è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni per i sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In evidenza in questo contesto dunque i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire a chi sorriderà la parte iniziale del nuovo mese di giugno? Tra i sei segni sotto osservazione a risultare ...

Oroscopo 6 giugno : passione per Scorpione - Pesci torna alla ribalta - Acquario a rischio : Nella giornata di giovedì 6 giugno chi è del segno dello Scorpione avrà una grande carica erotica che gli permetterà di passare momenti indimenticabili in compagnia del partner. Per i Leone e i Bilancia ci saranno dei guadagni, anche se questo giovedì il lavoro scarseggerà. Ariete tornerà di buon umore dopo il nervosismo delle giornate precedenti, mentre Toro sarà molto occupato al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Oroscopo Pesci - giugno : soddisfazioni lavorative in arrivo : Di seguito le previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute di tutti i nati i Pesci. Per ciò che concerne la salute, nel mese di giugno, sarà importante tenere sotto controllo la forma fisica, evitando dunque momenti di agitazione e di stress. Per salvaguardare la salute è importante che non perdiate esageratamente la calma, rischiando di vivere dei momenti difficili anche con il vostro corpo. In campo amoroso potreste ...

L'Oroscopo del giorno 1 giugno - astrologia 2ª sestina : ottimo sabato per Bilancia e Pesci : L'oroscopo del giorno 1 giugno 2019 cosa porterà di interessante ai sei segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco? Intanto in bella evidenza direttamente per bocca dell'astrologia applicata alla giornata di sabato, l'ingresso di una specialissima Luna in Toro, presente nel comparto del generoso segno di Terra già da venerdì 31 maggio a partire dalle ore 16:27. Sotto analisi in questo contesto la partenza di un nuovo weekend: vediamo di ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 1 giugno : Vergine altalenante - Pesci intuitivo : Le previsioni astrali di sabato sono ricche di novità, poiché i transiti planetari innescano un cambiamento fulmineo che ciascun segno zodiacale dovrà sostenere. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: adottate la tecnica della riflessione per risolvere alcune problematiche che coinvolgono la sfera familiare. Ma non permettete che queste tensioni possano creare attrito in coppia, piuttosto uscite ...

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno : creatività per Acquario - Pesci solitario : Durante la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno la situazione astrale rimarrà pressoché invariata. Il Sole rimarrà nella costellazione dei Gemelli, nella quale finalmente arriverà Venere, mentre Nettuno stazionerà in Pesci. La Luna sarà nel Sagittario, Marte in Cancro, con Mercurio. Plutone e Saturno rimarranno nel Capricorno, quindi dovrà impiegare tutte le sue risorse per la buona riuscita dei suoi progetti. A seguire, le ...

Oroscopo estate - Pesci : amore in caduta libera - stress dietro l'angolo : I nativi del segno dei Pesci in questa ormai imminente estate sembrano sembrano doversi preparare a diverse negatività in vari ambiti della vita. L'amore ancora non busserà alla vostra porta e le relazioni longeve presenteranno della 'ruggine' che potrebbero portare a conseguenze inevitabili. come rotture e separazioni. Uno dei pochi aspetti positivi sono le grandi energie a vostra disposizione, quindi cercate di migliorare la vostra vita ...

Oroscopo del giorno 31 maggio - 2ª sestina : Bilancia vola in amore - venerdì nero per i Pesci : L'Oroscopo del giorno venerdì 31 maggio 2019 è arrivato, disponibile a dare speranza soprattutto a coloro con problematiche aperte. Pronti a scoprire le nuove previsioni zodiacali? In Astrologia i campi di applicazione più cercati, come sempre, sono l'amore e il lavoro, in questo contesto analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Bene, iniziamo subito a dare una infarinatura generale in merito a i segni migliori e peggiori del ...

L'Oroscopo del giorno 30 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : giovedì Sagittario 'top' : L'oroscopo del giorno giovedì 30 maggio 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori, come noi amanti della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate agli ultimi sei segni. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo con il dare le giuste direttive in merito alla prossima giornata risaltando i simboli ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 29 maggio : Sagittario protettivo - Pesci romantico : Le previsioni astrali di mercoledì, riguardanti le relazioni a due, innescano una voglia di cambiamento e di rivoluzionare le proprie sensazioni. L'oroscopo dell'amore di coppia approfondisce questo rinnovamento tramite le premonizioni segno per segno. L'oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: molto pazienti e perseveranti con la Luna nel segno, sarete accondiscendenti e sensibili ai bisogni del partner. Legati ai valori tradizionali, vorrete ...

Oroscopo 28 maggio : per i Pesci momento utile per risolvere vecchie questioni : Procede a passo spedito l'ultima settimana di maggio per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 28 maggio e le novità che porteranno stelle pianeti. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti. Ariete: da questa sera la Luna sarà nel vostro segno zodiacale. Il mese in arrivo, quello di giugno, sarà importante. Per questo motivo, fin da oggi, è necessario programmare bene tutto quello che c'è da ...

Oroscopo 3 giugno : acquisti per Pesci - finanze in rialzo per Leone : La giornata di lunedì 3 giugno si rivelerà abbastanza tranquilla per i segni dello zodiaco. In particolare, il Toro sarà meno esuberante, in cerca di comodità e di riposo meritato. Più impegnato il Cancro, che dovrà vedersela con l'influenza non proprio positiva di Mercurio. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il nervosismo non dovrà intaccare in nessun modo l'ambito lavorativo. Questa sarà una giornata di quelle decisive per un progetto ...