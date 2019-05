L’Istat rivede il Pil al ribasso: 0,1% su base annua, non accadeva dal 2013

(Di venerdì 31 maggio 2019) L'Istatalla crescita italiana: nel primo trimestre del 2019 scende allo 0,1% (era prevista a 0,2%), mentre sunei primi mesi del 2019 è in calo dello 0,1%. Il Pil negativo sutendenziale non si vedeva dal. L'istituto di statistica parla di "andamento stagnante" per l'economia italiana.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...