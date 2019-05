calcioefinanza

(Di venerdì 31 maggio 2019) Risale lantus in, spinta anche dalle voci sul possibile nuovo allenatore. Dopo alcuni giorni in equilibrio, ilbianconero è salito rapidamente nel corso della giornata, toccando i massimi da metà aprile. Nel dettaglio, le azioni bianconere hanno chiuso la giornata a quota 1,5320 euro per azione, in crescita del 5,11% rispetto all’1,4575 … L'articoloina +5,11%

ArturoDb72 : RT @CalcioFinanza: Juve, exploit in Borsa: titolo a +5,11% miglior performance giornaliera nel FTSE MIB - nelson83__ : Aggiottaggiamoci forte tutto insieme - giangio87 : RT @CalcioFinanza: Juve, exploit in Borsa: titolo a +5,11% miglior performance giornaliera nel FTSE MIB -