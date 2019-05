Guelpa | ' La trattativa tra la Juventus e Guardiola va avanti'

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Qualche mese fa Luigi, giornalista de "Il Giornale", fu il primo a dire che lastava pensando di ingaggiare Pep. Adesso le voci sul possibile arrivo a Torino del tecnico catalano continuano a rincorrersi. In molti vedono Pepcome sostituto di Massimiliano Allegri, mentre altri non credono a questa ipotesi e rilanciano che, sulla panchina bianconera, siederà Maurizio Sarri. Luigiha parlato proprio del futuro allenatore dellaai microfoni di Radio Bianconera. Il giornalista de "Il Giornale" ha spiegato che latra il club Campione d'Italia estarebbe andandoanche se, al momento, non c'è alcuna firma.ha anche aggiunto che Sarri sarebbe il piano B qualora qualcosa per il tecnico catalano andasse storto.parla diQuesta mattina, a Radio Bianconera è intervenuto Luigiper parlare ...

Lucas09694465 : RT @GiovaAlbanese: ?? #Guelpa a @radiobianconera: '#Guardiola non ha firmato ma la trattativa va avanti. #Sarri è il piano B della #Juventus' - and84carl : Guelpa a RBN: 'Juve-Guardiola, tutto comincia a marzo. Non ci sono firme, ma la trattativa prosegue. Sarri il piano… - __sweetener__3 : RT @Marco562017: Intervista molto, molto interessante rilasciata da Guelpa #Guardiola -