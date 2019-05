Roland Garros – Boris Becker non ha dubbi | “Federer sta giocando bene | ma la finale sarà

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Thiem fa suo il primo set. Azarenka in vantaggio su Osaka. E’ il momento di Caruso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 30 maggio. Thiem e Azarenka subito in grande spolvero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

Roland Garros – Tomic indisponente in sala stampa - risposte ermetiche e faccia tosta : “il French Open fa schifo!” : Bernard Tomic si atteggia in maniera indisponente in sala stampa: l’australiano risponde in maniera ermetica e dà seguito alle dichiarazioni di Kyrgios su quanto ‘faccia schifo’ il Roland Garros Bernard Tomic è tornato a far parlare di sè, ovviamente non per meriti tennistici. Il tennista australiano si è fatto eliminare in poco più di un’ora al primo turno del Roland Garros, perdendo 6-1 / 6-4 / 6-1 contro Taylor ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : l’azzurro vuole il terzo turno e continuare la sua corsa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

Roland Garros 2019 - Matteo Berrettini : “Riguarderò il match. Da queste sconfitte bisogna imparare” : C’è un vecchio detto, sempre rimasto d’attualità, che, in tutte le sue infinite variazioni, dice sostanzialmente questo: “Dalle vittorie si impara molto meno che dalle sconfitte”. Matteo Berrettini, dopo aver perso contro il norvegese Casper Ruud al secondo turno del Roland Garros, sembra applicare alla lettera il concetto, sapendo lui per primo di non aver incontrato la miglior giornata della sua vita (ma anche un Ruud ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo giovedì 30 maggio. Orari - tv e streaming : Sono solo due gli italiani rimasti al Roland Garros 2019, Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Il ligure, testa di serie numero nove, ha vinto il derby azzurro al primo turno contro Andreas Seppi ed ora se la vedrà con l’argentino Federico Delbonis, numero 75 del ranking. Il nativo di Arma di Taggia è avanti per 4-3 nei precedenti contro l’argentino. Il siciliano, invece, ha vinto la sua prima partita della carriera al Roland Garros, ...

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di giovedì 30 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : Al Roland Garros la quinta giornata del singolare maschile e quello femminile è dedicata alla disputa degli incontri di secondo turno della prte alta di entrambi i tabelloni. Spicca come incontro clou quello della giapponese numero 1 del tennis femminile Naomi Osaka contro una che lo è stata ed è sulla buona strada per tornare al vertice dopo mille vicissitudini, la bielorussa Victoria Azarenka. L’incontro è stato programmato to come primo match ...

Roland Garros 2019 - tornano in campo i numeri 1. Novak Djokovic tranquillo - trema Naomi Osaka : Si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi spazio alla parte alta dei tabelloni: a Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka. Reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una volta avversari di caratura differente. Il serbo, che all’esordio ha spazzato via in tre partite il polacco Hubert ...

Roland Garros - Berrettini manca l’occasione di sfidare Federer. Lo svizzero e Nadal vincono facile. Tra le donne ritiri di Bertens e Andreescu : Non possiamo non cominciare la nostra analisi della giornata di oggi del Roland Garros dal singolare maschile e dall’amara sconfitta di Matteo Berrettini. Il 23enne romano, pur perdendo in tre set tirati contro il norvegese Casper Ruud non ha mai dato l’impressione di poter impensierire un avversario molto solido e uno dei Next Gen più interessanti del tennis mondiale. Chissà forse Matteo era anche un po’ stanco per una stagione sul rosso molto ...

Roland Garros 2019 : i risultati del tabellone femminile (29 maggio). Elina Svitolina avanti senza giocare - si ritira Kiki Bertens : Scattato il secondo turno del tabellone di singolare femminile al Roland Garros: in campo oggi la parte bassa del tabellone, con un solo incontro sospeso per oscurità e rinviato a domani. Curioso il destino diametralmente opposto di due tra le migliori giocatrici del torneo: l’ucraina Elina Svitorlina non scende neppure in campo per il ritiro della connazionale Kateryna Kozlova, mentre l’olandese Kiki Bertens, numero 4, si ritira nel ...

Roland Garros 2019 : risultati del torneo maschile di mercoledì 29 maggio. Grigor Dimitrov elimina Marin Cilic al quinto set : Per il singolare maschile del Roland Garros giornata dedicata agli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone. Nessuna grande sorpresa: due dei protagonisti più attesi, Roger Federer e Rafael Nadal, hanno vinto facilmente in tre set entrambi contro avversari tedeschi provenienti dalle qualificazioni. E’ uscita la testa di serie numero 11, il croato Marin Cilic, peraltro sulla superficie a lui meno congeniale, ma la notizia è che a ...