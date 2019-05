huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Quando fanno i loro referendum interni, non possono controllarne i dati. Casaleggio non glieli fa vedere. Questa non è democrazia. Quando il processo non è verificabile, mi dispiace: non è democrazia. La puoi chiamare democrazia diretta: io la chiamo”. Ma le critiche a- che oggi tra l’altro ospiterà un’altra votazione, stavolta sul destino del capo politico Luigi Di Maio - è solo una delle ragioni per cui icontinuano a respingere le richieste dei 14 eurodeputati pentastellati di entrare nel loro. Ce ne parla, eurodeputato belga dei, in un colloquio ieri sera con due media italiani mentre l’Europarlamento va via svuotandosi dei neoeletti venuti per registrarsi oppure per partecipare alle riunioni sulle prossime alleanze. Ecco, inon si alleano con il ...

HuffPostItalia : Philippe Lamberts (Verdi europei): 'Rousseau è autocrazia: no a un gruppo con M5S' - AdrianoLattanz1 : RT @HuffPostItalia: Philippe Lamberts (Verdi europei): 'Rousseau è autocrazia: no a un gruppo con M5S' - Miti_Vigliero : RT @HuffPostItalia: Philippe Lamberts (Verdi europei): 'Rousseau è autocrazia: no a un gruppo con M5S' -