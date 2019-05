ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nella riunione tenutasi a Baku, il Comitato Esecutivoha deciso dire alla FIFA e alla IFAb di modificare ilrelativo alladidei calciatori attualmente in vigore. Gli emendamenti richiesti servono a ridurre la pressione sui medici e a concedere loro più tempo per valutare la gravità del trauma fuori dal campo, evitando che un giocatore infortunato torni a giocare. A raccontarlo è Calcio e Finanza, che riporta le parole di Aleksander Ceferin, il presidente: “La salute dei giocatori ha la massima importanza. Credo fermamente che le sostituzioni servono per tutelare sia i giocatori che i medici e per poter effettuare una diagnosi corretta senza svantaggiare le squadre interessate” L'articolo LadiildideiilNapolista.

SSCNapoliNews : La UEFA chiede di cambiare il protocollo di gestione dei traumi cranici - tenebrojfk81 : RT @CalcioFinanza: L’Uefa chiede a Fifa e Ifab di rivedere la gestione dei traumi cranici - zazoomblog : L’Uefa chiede a Fifa e Ifab di rivedere la gestione dei traumi cranici - #L’Uefa #chiede #rivedere #gestione -