I Warriors e le Finals | una scalata diversa tra avversari e infortuni

Basket - NBA Finals 2019 : i Toronto Raptors ricevono i Golden State Warriors nella prima di una canadese a caccia dell’anello : Toronto Raptors contro Golden State Warriors, con il fattore campo che pende sul fronte canadese. Fino all’anno scorso questo sarebbe sembrato uno scherzo, e invece è proprio ciò che accade in queste NBA Finals, che si aprono questa notte allo Scotiabank Center. Mai, nelle sue precedenti quattro apparizioni consecutive alle Finals, tutte contro i Cleveland Cavaliers, Golden State aveva dovuto cedere il vantaggio dell’eventuale gara-7 ...

NBA – Venerdì Gara-1 di Finals : prezzi da… capogiro per i biglietti di Toronto Raptors-Golden State Warriors : prezzi stellari per i biglietti di Gara-1 di Finals di NBA tra Toronto Raptors e Golden State Warriors Iniziano nella notte italiana tra 30 e 31 maggio le Finals di NBA: Toronto Raptors e Golden State Warriors si sfideranno per decretare quale sarà la squadra regina d’America. Si comincia con Gara-1 che sta già creando scompiglio con qualche polemica legata al prezzo dei biglietti, andati subito a ruba. I 2000 biglietti venduti ...

Playoff NBA – Warriors - Steve Kerr fa il punto sulla situazione degli infortunati : Durant out - Cousins recuperabile per le Finals : Steve Kerr fa il punto sulla situazione infortuni in casa Golden State Warriors: Iguodala e Durant out per Gara-1 delle Finals, Cousins può essere recuperato I Golden State Warriors hanno archiviato con qualche giorno d’anticipo, visto il 4-0 ai Blazers, l’accesso alle Finals NBA rispetto alla vincente di Bucks-Raptors. La franchigia della Baia potrà dunque godersi qualche giorno di riposo in più nel quale provare a recuperare ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Golden State Warriors piegano ancora i Portland Trail Blazers dopo un overtime e volano alle Finals : I Golden State Warriors fanno per la quinta volta consecutiva il loro ingresso nelle NBA Finals. Gli uomini di Steve Kerr chiudono sul 4-0 la serie finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers dopo una partita combattutissima e terminata soltanto all’overtime (117-119). Per aggiungere storia ad altra storia, basta rivolgersi a Steph Curry e Draymond Green, i primi compagni a chiudere con una tripla doppia nella stessa ...

